В Украине в ночь на 1 декабря стартовала пробная перепись населения. В ней возьмут участие жители одного из районов Киева и Киевской области. Видео с подробной инструкцией опубликовано на странице Государственной службы статистики в Facebook.

"Пробная перепись населения 2019. 01-10 декабря - интернет-раунд", - говорится в обращении.

Уточним, что участвовать в переписи могут жители с части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители этих районов должны ответить переписчику, который посетит их дома, а также заполнить специальную анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Видео: facebook.com/Державна служба статистики України

Ранее "Страна" писала о том, что Дубилет рассказал, как проведет электронную перепись населения.

Также мы сообщали, что в Кабмине перепись населения Украины оценили в 5 миллиардов.