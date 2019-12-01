Сегодня, 1 декабря, в городе Турин (Италия) специалисты обезвреживают авиабомбу английского происхождения времен Второй мировой войны, из-за чего эвакуировано приблизительно 10 тысяч граждан. Об этом сообщается в мэрии города.

Ситуация осложнена тем, что один из взрывателей страшной находки поврежден. Переднее устройство планируют заморозить, а заднее срезать напором воды и песка.

Операция началась в 09.00 и продлится до 16:00-17:00. В месте обнаружения эксперты выделили две зоны опасности: красная в радиусе 300 м, жители которой оставили дома, и желтая, где людям строго запрещается выходить из дома и приближаться к окнам.

По неофициальным подсчетам, около 50 тысяч туринцев испытывают временные неудобства.

Наряду с этим мэрия распорядилась закрыть воздушное пространство над Турином и ограничить движение наземного транспорта, временно остановив работу центрального вокзала. Открыть его собираются в 16:30.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине атомную бомбу.

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