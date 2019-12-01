В сети появилась видеозапись с места падения в реку автобуса, которое произошло 1 декабря в Забайкальском крае. В трагедии погибло 20 человек. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте сообщества "Чита75".

На кадрах, снятых с моста над рекой видно, что пассажирский автобус лежит на крыше колесами вверх. Вокруг него работают много спасателей. В момент съемки они вытаскивали из салона пострадавшего мужчину.

Напомним, автобус, выполнявший рейс Сретенск - Чита, упал в реку Куэнга из-за того, что разорвало переднее колесо и водитель не справился с управлением.

Сначала сообщалось о 10 жертвах трагедии, но затем оказалось, что в аварии погибли 20 человек. Кроме того, больше 20 людей пострадали и с травмами доставлены в больницы.

Видео: Instagram/ chita75