Сегодня, 1 декабря, в Венеции, пострадавшей в результате серьезных наводнений, проходит референдум, где местные жители будут голосовать за или против автономии и отделения от промышленного центра Местре на материке. Об этом пишет итальянское агентство Ansa.

Фото: ansa.it

Попытка разорвать связи с Местре будет осуществляться далеко не в первый раз. Оба муниципалитета имеют один совет и общего мэра с 1926 года.

Референдум относительно автономии пятый по счету за последние 40 лет - четыре попытки отделиться, что были до этого, не принесли успеха. Последний раз в 2003 году причиной стала сверхнизкая явка населения, не достигшая необходимого порога в 50%.

Голосование 1 декабря происходит вследствие крупнейших наводнений с 1966 года, а также благодаря росту массового туризма и перенасыщения города на воде круизными лайнерами.

Поборники автономии убеждены, что с избранным мэром и советом Венеция сможет эффективнее решать ряд проблем. По их словам, чиновники на более густонаселенном континенте просто не видят потребностей Венеции. Отделение от материка поддерживают местные политики, представляющие популистское "Движение 5 звезд".

Ранее "Страна" сообщала, что в Венеции объявили наивысший уровень опасности из-за потопа.

Также мы писали, что в Венеции всех туристов решили обложить новым налогом.