В воскресенье, 1 декабря, официально начал работу новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, избранной председателем этого органа в середине июля.

В связи с этим событием в официальном Twitter Еврокомиссии появилась закрепленная запись с изрядной долей воодушевляющего пафоса.

"Мы будем одной командой, которая работает в общих европейских интересах. Путь будет трудным, задача будет непростой. Но вместе мы сможем это сделать. Да здравствует Европа", - написано в микроблоге исполнительного органа ЕС.

Скриншот: Twitter/ eu_commission

Кроме того, сегодня также официально начался мандат нового главы Европейского Совета Шарля Мишеля, сменившего на этом посту Дональда Туска.

Первое заседание Еврокомиссии под председательством фон дер Ляйен запланировано на среду, 4 декабря.

Ранее "Страна" публиковала полный состав новой Еврокомиссии.

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