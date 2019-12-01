Полиция Николаева разыскивает неизвестного, который вечером 30 ноября нанес телесные повреждения журналисту одного из местных интернет-изданий Александру Влащенко. Об этом сообщается в Facebook полиции Николаевской области.

Нападение было совершено около 22:40 возле дома по ул. Садовой. Сам Влащенко позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный человек брызнул ему в глаза каким-то веществом и несколько раз ударил в лицо, после чего скрылся.

Пострадавший журналист. Фото: novosti-n.org

На место происшествия прибыли правоохранители, а также медики. После осмотра они госпитализировали пострадавшего.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police.Nikolaev

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Видео: YouTube/ Николай Федоров

Правоохранители разыскивают нападавшего и устанавливаются мотивы преступления.

Напомним, летом радикалы в центре Киева напали на журналиста "Страны" Владислава Бовтрука.

А в октябре во время суда, где избирали меру пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, Татьяна Черновол набросилась на сотрудника издания "Правовой контроль Украины".