Появились новые уточненные данные о ДТП с автобусом в Забайкалье, который упал в реку: в страшной аварии погибли 20 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее СМИ писали сначала о 10, а потом о 15 погибших. В правительстве Забайкальского края пока подтвердили гибель 19 человек.

В ДТП также много пострадавших: 21 человек получил разные травмы.

Также обновилась информация об общем количестве людей в автобусе. Их было не 43, как утверждалось поначалу, а 44.

На месте происшествия работают два вертолета санитарной авиации с бригадами медиков. Выжившие пострадавшие пассажиры доставлены в центральные районные больницы городов Нерчинск и Сретенск.

Как писала "Страна", по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

Также мы рассказывали о похожем случае в Китае, где рухнул с моста в реку автобус, перевозивший школьников.