Киевлянам показали, как строят новую станцию метро "Мостицкая". Фото
В Киевском метрополитене показали, как ведется строительство станции метро "Мостицкая" на Виноградаре. Соответствующий пост был размещен в Facebook.
Фото: facebook.com/kyivmetro
"Подготовка монтажной камеры на будущей станции "Мостицкая" продолжается. С проектной глубины, которая составляет 17 метров, проработали почти половину", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/kyivmetrо
Ранее мы писали, что строительство метрополитена на столичный район Виноградарь, идет по графику. Речь о удлинении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций - "Мостицкой" и "Проспект правды".
Также "Страна" сообщала, что в киевском метро сообщили, когда QR-билеты полностью заменят жетоны.
Кроме того, мы рассказывали, что станцию метро в центре Киева закроют на вход по утрам почти на полтора года.