В Киевском метрополитене показали, как ведется строительство станции метро "Мостицкая" на Виноградаре. Соответствующий пост был размещен в Facebook.

Фото: facebook.com/kyivmetro

"Подготовка монтажной камеры на будущей станции "Мостицкая" продолжается. С проектной глубины, которая составляет 17 метров, проработали почти половину", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetrо

Ранее мы писали, что строительство метрополитена на столичный район Виноградарь, идет по графику. Речь о удлинении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций - "Мостицкой" и "Проспект правды".

Также "Страна" сообщала, что в киевском метро сообщили, когда QR-билеты полностью заменят жетоны.

Кроме того, мы рассказывали, что станцию метро в центре Киева закроют на вход по утрам почти на полтора года.