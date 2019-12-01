Нормандский кондитер Лоран Фортен, которого в Китае приговорили к 2,5 годам тюрьмы за использование просроченной муки, вернулся на родину. Об этом сообщает RFI.

Так, 23 марта 2017 года мужчину и еще семерых сотрудников французской пекарни Farine Bakery арестовали по подозрению в использовании просроченной муки.

После этого владелец сети срочно покинул Китай, а представители пекарни признали свою ошибку. Они ориентировались на "оптимальный срок хранения" муки, а не на строгие китайские нормы. Из-за этого нарушили сроки хранения товара на 15 дней.

В результате, руководитель производства, Лоран Фортен, был осужден к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч юаней (7 900 евро).

В 2018 году его освободили условно-досрочно из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона, однако права покидать страну Лоран так и не получил.

Сейчас же, по информации министерства иностранных дел Франции, мужчие все же удалось вернутся в Нормандию.

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