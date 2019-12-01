В Николаеве в ночь на 29 ноября неизвестные проникли в отделение "Ощадбанка" на улице Николаевской и вынесли сейф. Об этом сообщает сайт "Преступности.НЕТ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники проникли в помещение банка путем взлома. Им удалось быстро вынести сейф до приезда охраны. Они оттащили сейф на территорию ближайшей школы, где вскрыли. Однако внутри не оказалось ничего ценного. Бросив сейф, неудачливые воры скрылись.

По факту похищения открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Как писала "Страна", сегодня правоохранители задержали подозреваемых во взрыве банкомата "Ощадбанка" в Киеве.

Также мы рассказывали об успешном взломе сейфа в Киеве: воры похитили деньги из хранилища для ценностей, стоявшего в магазине матрасов.