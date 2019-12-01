В Тернопольской области жена священника ПЦУ, отца Владимира Коротницкого, обвинила его в пьянстве, игромании и семейном терроре. Об этом говорится в сюжете телканала TV-4.

По словам женщины по имени Марьяна, в браке со священником она состоит 7 лет. Супруг из-за любви к азартным играм влез в долги (на семье висит 100 тысяч грн кредитов), часто распускал руки в пьяном виде. А недавно избил Марьяну при ребенке.

"Он перед ребенком взял меня за волосы. Начал бить в стену и спрашивал у ребенка: "Ты любишь маму?" – рассказала женщина.

Видео: YouTube/ TV-4

По словам Коротницкой, она чудом вырвалась из квартиры раздетая и босая, когда муж отвлекся на телефонный звонок. Женщина побежала вызывать полицию.

Журналисты по телефону связались с отцом Владимиром. Священник заверил, что жену не бил, а просто поссорился с ней, потому что Марьяна проиграла все деньги в азартные игры. А ссору среди ночи затеял, чтобы жена призналась, куда дела деньги.

Марьяна Коротницкая. Фото: 24tv.ua

В Тернопольской епархии ПЦУ сейчас думают, как быть дальше с клириком.

"Сейчас, насколько нам известно, предстоит судебный процесс в отношении этих фактов. Уже по решению суда будем дальше рассматривать это дело. Конечно, на самотек не пустим и не оставим. Епархия контролирует этот вопрос", - заверил протоиерей, секретарь епархиального совета Тернопольской епархии ПЦУ отец Олег Гах.

Между тем, жена священника подала заявление на развод, а полиция открыла уголовное дело о домашнем насилии.

Ранее "Страна" сообщала, что летом под Киевом священники ПЦУ захватили храм Киевского патриархата и избили представителей Филарета.

Также мы писали, что в Харькове священник на джипе крушил памятники и ограды могил на кладбище.