Жители Лондона под мостом Баттерси обнаружили мертвого кита из семейства полосатиков длиной около 10 м. Об этом сообщает BBC.

По словам местных властей, они будут "стремиться безопасно извлечь кита", но это займет несколько дней. Специалисты утверждают, что млекопитающее - это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн.

Фото: bbc.com

Тело погибшего кита сотрудники порта Лондона будут транспортировать в один из своих объектов. После этого его доставят в специализированный отдел Зоологического общества в Лондонском зоопарке для установления причины, приведшей к гибели.

Уточняется, что это уже третий подобный случай за последние два месяца.

Фото: bbc.com

Напомним, американский фотограф Декер сделал первую в мире фотографию, на которой запечатлен момент, как кит "глотает" морского льва.

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