Появились уточненные данные о жертвах крупного ДТП в Забайкалье, где в реку упал автобус. Уже сообщается о пятнадцати погибших. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Ранее речь шла о 10 жертвах.

"Без признаков жизни 15 человек, еще 10 осматривают медики и оказывают помощь. Двоих наиболее тяжелых эвакуируют вертолетом", - сказал источник.

Также собеседник агентства добавил, что шестеро раненых уже доставлены в центральные районные больницы.

Установлены некоторые детали происшествия. В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автобус рухнул в реку Куэнга с высоты шесть метров. Автобус KIA Granbird принадлежит местной турфирме.

Авари произошла сегодня, 1 декабря, в 14:00 по Киеву, в 60 км от Сретенска.

В связи с гибелью пассажиров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Как сообщала "Страна", в сентябре автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В результате аварии пострадали 14 человек.

Также мы писали, как в Китае рухнул с моста в реку автобус, перевозивший школьников.