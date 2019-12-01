В Сети публикуют фото с концерта белорусского певца Макса Коржа, который в Варшаве.

На фотографии парень, покрытый украинским флагом, держит за руки девушку с российским флагом. Парочка стоит, соприкасаясь головами.

Фотографию, которая по сути призывает к миру между Россией и Украиной, начали перепощивать в Сети.

Отметим, что на концертах Макса Коржа часто появляются такие примиренческие мотивы. Недавно в Москве фанаты певца подняли рядом три флага: Украины, России и Беларуси.

Фото из открытых источников

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на концерте Макса Коржа произошла массовая драка. Видео.

Так жек мы рассказывали, что Украина повторно сняла запрет на въезд рэперу Коржу.