Парочка с флагами Украины и России обнялась на концерте Макса Коржа в Польше. Фото
В Сети публикуют фото с концерта белорусского певца Макса Коржа, который в Варшаве.
На фотографии парень, покрытый украинским флагом, держит за руки девушку с российским флагом. Парочка стоит, соприкасаясь головами.
Фотографию, которая по сути призывает к миру между Россией и Украиной, начали перепощивать в Сети.
Отметим, что на концертах Макса Коржа часто появляются такие примиренческие мотивы. Недавно в Москве фанаты певца подняли рядом три флага: Украины, России и Беларуси.
Фото из открытых источников
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на концерте Макса Коржа произошла массовая драка. Видео.
Так жек мы рассказывали, что Украина повторно сняла запрет на въезд рэперу Коржу.
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