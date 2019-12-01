Террориста в Лондоне до прибытия полиции обезвредили простые граждане, среди которых был мужчина, пожизненно осужденный за убийство. Об этом сообщает Meduza.

Так, 28-летний Усман Хан пришел на конференцию по реабилитации заключенных в поясе смертника и угрожал активировать его. Он ранил пять человек, двое из которых скончались в больнице.

После этого Хан выбежал на Лондонский мост, где его застрелила полиция. Однако до этого мужчину попытались обезвредить простые люди, среди которых был 42-летний Джеймс Форд, который был пожизненно осужден за убийство. В 2003 году он убил девушку с инвалидностью. Его досрочно освободили в день проведения конференции.

Speechless. Members of the public with nothing but a narwhal tusk and a fire extinguisher tackle a murderous terrorist.



Heroism, pure and simple. pic.twitter.com/QAlVkFiexs — Matthew Thompson (@mattuthompson) 30 листопада 2019 р.

Видео: twitter.com/mattuthompson

Кроме того, мужчина также пытался спасти жизнь одной из раненых женщин. Пока неизвестно, удалось ли ей выжить.

Напомним, 29 ноября полиция Великобритании перекрыла мост в Лондоне над рекой Темза, который соединяется центральные районы британской столицы, из-за драки на нем.

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