Террориста в Лондоне до прибытия полиции обезвредили простые граждане, среди которых был мужчина, пожизненно осужденный за убийство. Об этом сообщает Meduza.

Так, 28-летний Усман Хан пришел на конференцию по реабилитации заключенных в поясе смертника и угрожал активировать его. Он ранил пять человек, двое из которых скончались в больнице.

После этого Хан выбежал на Лондонский мост, где его застрелила полиция. Однако до этого мужчину попытались обезвредить простые люди, среди которых был 42-летний Джеймс Форд, который был пожизненно осужден за убийство. В 2003 году он убил девушку с инвалидностью. Его досрочно освободили в день проведения конференции.

Speechless. Members of the public with nothing but a narwhal tusk and a fire extinguisher tackle a murderous terrorist.



Heroism, pure and simple. pic.twitter.com/QAlVkFiexs