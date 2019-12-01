Сегодня исполняется шесть лет штурму администрации президента сторонниками Евромайдана.

Накануне, в ночь на 30 ноября 2013 года силовики жестоко зачистили остатки протестов на Майдане (детальнее о тех событиях можно прочитать здесь). Это дало мощнейший толчок новым акциям. Хотя в последние дни Евромайдан уже затухал.

Сами акции шли уже неделю из-за того, что Виктор Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС. Но после зачистки в последний день осени начался Майдан против Януковича.

Что породило разные версии о том, что произошло в ночь на 30 ноября.

По первой из них, которая после Майдана стала официальной, тогдашнее руководство Украины в лице президента Януковича и секретаря СНБО Андрея Клюева дало приказ на зачистку протестующих, так как полагало, что раз акции пошли на спад, то и освобождение от остатков "майдановцев" главной площади страны сильного возмущения не вызовет. В качестве предлога была придумана установка елки.

Операцию непосредственно курировал соратник Клюева Сивкович, который и отдавал команды руководителю столичной милиции Валерию Коряку. Последний и послал в ту ночь на Майдан "Беркут".

По второй версии, которой придерживаются многие представители команды Януковича, разгон затухающего Майдана был провокацией против президента с целью вдохнуть новую жизнь в акции протеста.

По третьей версии, которую отстаивали сами "беркутовцы", у них не было задачи провести жесткую зачистку, но их спровоцировали радикальные элементы среди майдановцев, которые атаковали "Беркут" и вынудили тот применить силу.

Как бы там ни было, но эффект от событий той ночи был очевиден - резкая активизация протеста и новый полноценный Майдан.

Он начался уже 1 декабря, когда в центре Киева собрались сотни тысяч людей. Они захватили здания Дома профсоюзов и киевской мэрии. А часть их отправилась штурмовать Администрацию президента.

Это был первый эпизод, когда милиции начали противостоять группы радикалов. Собственно, именно в этот день и стало понятно, что все может закончиться совсем не мирно.

У АП было настолько "горячо", что руководители Майдана даже поспешили отмежеваться и назвали штурмовиков титушками и провокаторами.

"Страна" вспоминала, как прошел штурм Банковой 1 декабря 2013 года.

Разворот протестов 1 декабря

После избиения протестующих примерно сутки понадобилось тогдашней оппозиции, чтобы донести до народа простой тезис: ночью 30 ноября власть переступила черту и ее нужно свергать.

Со всех сторон понеслись новости об избиении студентов. Хотя студентов в ту ночь на Майдане было даже не большинство от оставшихся там протестующих (что сегодня уже очевидно по опубликованным спискам задержанных).

Но фраза "они избивают наших детей" действовала на людей очень сильно. И акции протеста наконец приобрели массовый характер, чего им так не хватало изначально.

Уже утром 1 декабря начался митинг оппозиции в столичном парке Шевченко. Шествие оттуда под водительством Турчинова, Яценюка, Тягнибока и Кличко идет на Майдан (позже этот маршрут начнут повторять все марши националистов, которые будут идти при Порошенко и Зеленском).

В колонне открыто шли европейские дипломаты. Тогда же к протестам организованно подключился актив с Западной Украины, откуда приехали тысячи людей. Но народа в центре Киева в этот день собралось гораздо больше - несколько сотен тысяч. Это был действительно очень массовый митинг.

После того, как протестующие пришли на Майдан, начались захваты зданий. Активистка Татьяна Черновол воглавила штурм КГГА. Впрочем, штурм - это сильно сказано. Сопротивления никто не оказывал - майдановцы просто ворвались в здание, выбив стекла и двери

Параллельно "свободовцы" и сторонники "Батькивщины" захватили здание Дома профсоюзов. Тягнибок объявил митингующим, что в там теперь будет располагаться "Штаб национального сопротивления".

Так собственно и возник тот Майдан, который в следующие несколько месяцев удерживал за собой центр Киева.

Впрочем, указанные здания были захвачены относительно мирно. А вот на Банковой, около Администрации президента, началась настоящая "жесть".

Штурм Банковой

Около 14:00 несколько десятков молодых людей появились под зданием АП. Часть из них были в масках и шлемах, многие были вооружены дубинками и палками – то есть явно готовились к силовой акции. Эта группа попыталась прорвать оцепление из бойцов Внутренних войск, которое блокировало проход к Администрации президента.

В качестве тарана перед собой они выдвинули автопогрузчик. Им управляли скандальный активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя и будущий автомайдановец Сергей Хаджинов. Погрузчик они пригнали с Майдана, где он был брошен коммунальщиками у недавно установленной новогодней елки.

Толпа сходу атаковала бойцов внутренних войск. В них бросали булыжниками, брызгали газом, били цепями, железными прутами.

Фото Илья Варламов, "Зеркало недели"

Параллельно в ряды правоохранителей бросали петарды и жгли файеры.

Бойцы ВВ были только в касках – даже без щитов и дубинок. От нападавших их отделял наспех установленный легкий паркан.

Среди атакующих превалировали люди с повязками, похожими на будущую эмблему "Азова" ("волчий крюк").

Первый штурм, однако, захлебнулся.

Внутренние войска держали строй, а на подмогу им во дворе на Банковой уже выстраивался "Беркут" в полной экипировке. Стало понятно, что легкого "захода" в Администрацию президента, как это было с киевской мэрией и с Домом профсоюзов, не будет.

После чего на Банковой вдруг появились представители вождей Майдана (до того никак не реагировавших на силовые действия своих сторонников) и начали призывать остановить атаку.

Однако, это не возымело действия - люди уже вошли в раж.

Не помогло и появление Петра Порошенко, который взобрался на погрузчик и призвал уходить с Банковой, но ему в матерной форме предложили самому убираться прочь.

Позже Порошенко и другие лидеры оппозиции вышли на пресс-конференцию. Они отмежевались от происходящего на Банковой и заявили, что это "титушки" и провокаторы.

"Это вооруженные до зубов люди, цель которых дискредитировать наш мирный протест. Я призвал людей прекратить эту провокацию, однако меня в грубой форме сбросили с трактора, на который я взобрался, и не дали возможности говорить. Там остались наши люди. Но мы заявляем, что не давали команды митингующим штурмовать административные здания", - уверял Порошенко.

Как мы уже говорили, "провокаторами" оказались националисты, к которым присоединились и многие рядовые участники протеста. Позже раликалы говорили журналистам, что шли на штурм по согласованию с вождями Майдана, но как только те увидели, что Администрацию президента захватить просто не удастся, то сразу же отмеживались от нападавших.

Ближе к вечеру, в 16:30 началась контратака "Беркута". Он применил газ, шумовые гранаты и зачистил Банковую. Теперь пришла очередь "штурмовиков" получать побои от "Беркута". Всего за сутки в больницы попало более ста человек – с травмами и химическими ожогами. Были избиты и многие журналисты.

Вот как описывал на своей странице в ФБ события того дня известный экономист Михаил Кухар, который наблюдал за происходящим с балкона своего дома на углу Банковой и Институтской.

"Митингующие набрасывались на силовиков. Те бросали в толпу свето-шумовые гранаты. Было пять или семь волн штурма. Иногда милиционеры шли в контратаку, нанося удары дубинками всем подряд, — толпа в панике бежала. Когда они слишком углублялись в толпу, демонстранты (те, что в касках, с палками) вылавливали их по одному, валили на землю и били своими металлическими прутами, пока к ним на помощь не прорывались товарищи и бездыханных не уносили на руках. Спецназовцы, конечно, тоже были хороши. Когда шли в атаку, били всех без разбора, включая лежачих. Параллельно три канала телевидения передают новости нон-стоп о каких-то „провокаторах Корчинского“, которые вдвадцатером дерутся с милицией, а остальные — это толпа демонстрантов, что пришла на Банковую мирно выразить свой протест.

У меня же перед глазами совсем другая картина: толпа в полторы тысячи человек набрасывается волнами на оцепление из 200–250 ментов, перегородивших щитами улицу. В атаку идут все, а не только 20–30 человек: мальчишки 14–16 лет в шарфах футбольных фанатов, деды в гражданских пальто и фуражках УПА, мужики-работяги в кожаных курточках. Атака каждый раз захлебывается. Раненых отвозят скорые, толпа перегруппировывается и вновь идет в атаку. Приезжает Порошенко — 10 минут выступает (это показывают по телевизору), затем он уезжает — толпа вновь идет в атаку. Спустя четыре часа этой битвы нон-стоп приезжает на пять минут Кличко в плотном кольце из 10 своих охранников. Несколько сот людей уходят вместе с ним. Но спустя 15 минут подходят новые демонстранты — я вижу у некоторых из них в руках уже не монтировки, а топоры. И все возобновляется: в милицию летят камни — в ответ свето-шумовые гранаты. Лишь к 22:00 все более или менее стихает.

Двери на двух подъездах нашего дома раскурочены — в них спасались от милиции демонстранты", - писал в декабре 2013 года Михаил Кухар.

"Оранжевые" фракции в парламенте позже обвинили в атаке Дмитрия Корчинского и его "братчиков", которые якобы сработали на Януковича. Они поворачивали дело так, будто все происходящее – провокация самой власти, чтобы иметь повод зачистить Майдан.

Однако версия провалилась - протест в центре Киева никто зачищать не пошел. А представители ряда националистических группировок - "Черный комитет", "Патриот Украины", "Правый сектор" и Социал-национальная ассамблея" - заявили, что именно они штурмовали и Киевскую мэрию, и Дом профсоюзов, и АП.

Да и сами вожди Майдана уже через несколько дней начали добиваться освобождения "провокаторов", которые были задержаны после попытки штурма АП.

Итоги противостояния

Бойня на Банковой стала первым "боевым крещением" радикального крыла Майдана. Которое потом сыграет ключевую роль как в протестах, так и в последующих за ними событиях.

Но тактически, тогда ситуация с провалившимся штурмом Администрации президента пошла Майдану не в плюс.

Во-первых, власть показала, что она может защищаться и не собирается сдаваться.

Во-вторых, радикализация Майдана напугала многих его потенциальных сторонников. В том числе, это сильно подействовало на колеблющуюся часть Партии Регионов, которая была недовольна засильем Семьи Януковича и могла бы поддержать протесты, но насилие на Банковой их отпугнуло.

И уже через два дня в Раде не хватило голосов для отставки правительства Азарова. "Регионалы" тогда не раскололись, что ломало планы оппозиции. Она рассчитывала под давлением акций протеста создать новое большинство в Верховной Раде, поменять премьера и Кабмин, а потом ввести в действие Конституцию 2004 года, лишив президента полномочий, а затем убрать и самого Януковича.

В начале декабря 2013 года этот план не сработал и стало понятно, что протесты затягиваются.

Но стратегически события того дня стали предвестником будущих потрясений, хотя увидели это далеко не все. Но уже тогда стало очевидно, что события начинают переходить из логики политического протеста в логику гражданского конфликта, когда общество поделилось на своих и чужих.

И свои стали всегда правыми, а чужие - всегда виноватыми.

В глазах Майдана и его сторонников "беркутовцы" воспринимались как хищное зверье, которое нападает на людей (а значит все средства для борьбы с ними хороши). А для противников Майдана, "беркутовцы" стали героями, которые защищают страну от смуты и "бандеровцев".

Потом это вылилось в события на Грушевского в январе 2014 года, где погибли люди. А затем - в кровавую бойню 18-20 февраля.

А потом продолжилось в Крыму, в Одессе и на Донбассе. Но зерна были посеяны именно 1 декабря на Банковой.

Об этих событиях, к слову, ни прежняя власть Порошенко, ни нынешняя власть Зеленского вспоминать не любит. В отличие от годовщины избиения студентов, Зе не сделал по поводу 6-летия столкновений на Банковой никаких заявлений и не позвал на встречу их участников. При том, что масштаб происходившего 1 декабря около Администрации президента был многократно больше того, что было в ночь на 30 ноября на Майдане.

Хотя как раз Зеленскому тогдашние события на Банковой сейчас стоило бы внимательно проанализировать.

Националисты и порохоботы обещают осаду офиса на Банковой уже 8 декабря - в день встречи Нормандской четверки. И угрожают, что акция станет "долгосрочной", если решения саммита в Париже они посчитают "негативными для Украины".