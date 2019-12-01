В Светловодске Кировоградской области, где 25 ноября из-за прорывов труб почти 13 тысяч людей остались без тепла, до сих пор не ликвидированы последствия коммунального апокалипсиса. Об этом сообщает пресс-служба обласного управления ГСЧС.

По состоянию на 08:00 1 декабря продолжаются работы по ликвидации локальных порывов. Прорывы устраняют ремонтные бригады коммунальных предприятий.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели непрерывно оказывают помощь коммунальным службам и населению. Так, с момента возникновения чрезвычайной ситуации бойцы ГСЧС Кировоградской области 28 раз выезжали на откачку воды к местам порывов трубопровода. В общей сложности они откачали 488 кубометров воды.

Кроме того, в городе в круглосуточном режиме работают 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева. В них имеют возможность согреться, подкрепиться и выпить горячего чая все желающие. Уже более 600 жителей Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей.

"Страна" писала о похожих коллапсах в других городах. Например, год назад масштабный прорыв теплотрассы в Харькове оставил без отопления 60 многоэтажек, школы и больницу.

А в начале 2019 года в Николаеве вследствие прорыва без отопления остались 20 тысяч людей, детсад и СБУ.