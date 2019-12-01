С 1 декабря граждане Китая, в котором приступили к разработке 6G, должны сканировать свои лица при регистрации новых услуг мобильной связи. Об этом сообщает ВВС.

Теперь при подписании новых договоров на мобильные услуги китайцы должны не только предъявить удостоверение личности и сфотографироваться, как во многих странах, но еще отсканировать свое лицо для подтверждения соответствия индентификаторам.

Постановление о сканировании было принято еще в сентябре, но вступило в силу сегодня.

Власти КНР пояснили, что такой шаг предпринят с целью защиты законных прав и интересов граждан в киберпространстве.

Ранее Китай внедрил технологию распознавания лиц для опросов населения и пользования платежной системой Alipay.

"Страна" рассказывала о том, что сотрудников полиции Китая снарядили "умными" солнцезащитными очками, которые умеют распознавать лица прохожих.