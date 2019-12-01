Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вернула дело "бриллиантовых прокуроров" назад в Голосеевский суд. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, решение принято по ходатайству одного из защитников обвиняемых. В доводах говорится, что делом занимались следователи и прокуроры ГПУ, а не НАБУ. Против этого возражал прокурор Янис Симонов, который представлял в суде сторону обвинения.

Апелляционная палата считает, что дело действительно не подсудно антикоррупционному суду. После возвращения дела в Голосеевский суд, над ним начнет работу другой состав суда.

Ранее "Страна" анализировала, кто и почему убил фигуранта дела "бриллиантовых прокуроров".

Также мы писали, что в полиции назвали основную версию убийства Киселева, связываемого с "бриллиантовыми прокурорами".