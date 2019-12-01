В российском Забайкалье, 1 декабря, перевернулся и упал в реку пассажирский автобус, в результате чего погибли десять человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Автобус выполнял рейс Сретенск - Чита. Как предварительно установили в Госавтоинспекции, водитель из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения. И автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга.

Десять пассажиров погибли, тяжело пострадали семь человек. На место аварии выехали пять бригад скорой медицинской помощи.

Все пассажиры оказались гражданами РФ, иностранцев среди них не было. Водитель автобуса, по данным МВД, был трезв.

Как сообщала "Страна", в середине ноября вблизи блокпоста на Донбассе перевернулся микроавтобус, погибли два человека.

А несколькими днями ранее в Германии съехал с дороги и перевернулся автобус с пассажирами из Польши.