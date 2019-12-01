В Бразилии легковой автомобиль провалился под землю в яму, внезапно образовавшуюся на идеальной дороге. Запись сделана камерами уличного видеонаблюдения еще 19 ноября.

На кадрах видно, как по улице проезжает грузовой автомобиль, под задними колесами которого внезапно проваливается асфальт. Яма стремительно расширяется. Следом за грузовиком двигается легковушка. Непонятно по каким причинам водитель не объезжает провал, а практически не сбавляя скорость ныряет в яму.

Машина полностью исчезает под землей.

Смотрите запись с 8:40. Видео: YouTube/ RR&BD Driving School

Позже было установлено, что асфальт обвалился в результате размытия грунта под ним из-за прорыва канализации.

Ранее "Страна" публиковала видео, на котором в заполненную кипятком яму на перекрестке киевских улиц провалился автомобиль.

Похожий случай произошел летом в Полтаве: легковой автомобиль полностью ушел под асфальт.