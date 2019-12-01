В швейцарской Женеве 15 декабря запустят метро Léman Express, которое свяжет город с другими населенными пунктами страны, а также с Францией. Об этом сообщает Euronews.

Общая протяженность линии Léman Express составляет около 230 километров. На линии предусмотрено 45 станций, расположенных на территории двух стран. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

По маршруту будут ходить 45 поездов. Они станут отправляться из Женевы каждые десять минут.

Обслуживать Léman Express будут железнодорожники обеих стран. При проектировании и строительстве учитывалось сочетание французских и швейцарских норм безопасности.

Видео: YouTube/ Euronews

Необходимость пустить поезда по такому маршруту назрела давно, так как много людей ездит в Швейцарию из Франции, где жизнь дешевле, но в Швейцарии зарплаты облагаются меньшими налогами. Поэтому утром французы приезжают в Женеву работать, а вечером возвращаются домой.

Новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12%. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают более 650 тысяч машин.

Как сообщала "Страна", 21 ноября в Москве открыли первые 66 станций метро нового типа - диаметрального, которое будет ходить в дальнее Подмосковье.

Между тем в Киеве отложили запуск электронного билета до апреля 2020 года.