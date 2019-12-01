Германия стоит на пороге больших политических перемен, которые могут привести к досрочным выборам в парламент и уходу Ангелы Меркель со своего поста, хотя накануне она лично отрицала такую возможность.

Эпоха фрау канцлера подходит к завершению, фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Причина - перемены в руководстве социал-демократов (партнеры большой коалиции ХДС/ХСС-СДПГ).

СДПГ возглавят экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс и депутат Бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен. Эта пара политиков получила 53,06% голосов после подведения итогов голосования в берлинской штаб-квартире СДПГ в субботу, 30 ноября, передает DW.

Их соперники - вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц вместе с экс-депутатом ландтага Бранденбурга Кларой Гайвиц - набрали 45,33%. В голосовании приняли участие около 54% членов партии.

Формально решение о будущем руководстве партии должно быть принято на съезде социал-демократов в начале декабря. Однако оно вряд ли будет отличаться от итогов голосования.

Telegram-канал "Россия в большой политике" считает, что это событие будет иметь очень значительное влияние на немецкую политику.

"Вчера поздно вечером выяснилось, что новыми лидерами социал-демократов на общепартийном голосовании избраны представители левого крыла - Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эспен. Это сюрприз, поскольку все ожидали утверждения министра финансов и вице-канцлера Олафа Шольца с напарницей. Относительно малоизвестные региональные политики с самого начала поставили под сомнение целесообразность продолжения большой коалиции с ХДС/ХСС, а если и да, то с пересмотром коалиционного соглашения. Истеблишмент СДПГ, который намеревался любой ценой сохранить коалицию, в шоке. А перед Меркель возникла перспектива правительства меньшинства, что будет означать скорые новые выборы и уже неизбежный уход канцлера из политики. Меркель официально заявляла, что на следующих выборах руководить партией уже не станет.

Для социал-демократов, которые падают все ниже и ниже от выборов к выборам (земельным), новое лидерство - шанс обрести какую-то энергию и попытаться возродить партию. Гарантии нет, но партнёрство с ХДС ведёт СДПГ просто к исчезновению. При этом трудно предсказать, чем закончатся новые выборы - все в немецкой политике оказалось подвешенным. Лидерство в ХДС непрочное - Аннегрет Крамп-Карренбауэр выиграла голосование о доверии на недавнем съезде, но без уверенности.

Любопытно, кстати, что вчера прошёл и съезд "Альтернативы для Германии", на котором выбирали нового лидера. Уходящему Александру Гауланду удалось провести своего ставленника и не допустить претендента-радикала. Это означает, что в гипотетически более раздроблённой политической среде после новых выборов АдГ может сделать ещё один шаг к социализации - с ней придётся кому-то сотрудничать, а относительно умеренное руководство партии для этого более приспособлено", - пишет telegram-канал.

Фото: t.me/ru_global

Кроме этого, распад нынешней правящей коалиции, новые парламентские выборы и уход из большой политики Меркель прогнозирует и немецкий журналист Борис Фельдман.

"Распад правящей коалиции, новые парламентские выборы, уход Ангелы Меркель, первый зеленый канцлер Германии...

Все это стало ясным, когда в Берлине, в штаб-квартире социал-демократов подсчитали голоса т.н. базиса за новое руководство партии. Избраны Norbert Walter-Borjans и Saskia Esken. Вы этих имен не знаете, это люди из партийных недр, они набрали 53%.

Этот акт остался бы не очень важным событием партийной жизни SPD, если бы не программа, с которой новые лидеры шли на внутрипартийные выборы. Программа эта, говоря без подробностей, исключает возможность продолжения правящей коалиции. А это значит, что уже в первой декаде декабря может быть объявлен ее распад. Конечно, движение влево и взелено ( именно это направление предложили новые лидеры) окончательно приведет старейшую партию Германии в ряды однозначных политсил (9 и меньше процентов). Но нас с вами заботит не судьба политических пенсионеров, а будущее страны и с ней Европы.

Расклады сейчас таковы, что на досрочных выборах "Зеленые" наберут близкое или даже большее, чем у партии Меркель число голосов. При этом сама Ангела Меркель, как и обещала, из политики уйдет. Без нее христианские демократы - не команда и не бойцы. Им понадобится очень сильная встряска и много времени, чтобы родить из своих недр нового сильного лидера. Или не родить и тоже медленно съехать в политический кордебалет.

Сейчас в фаворе лишь две силы: "Зеленые", которым даже не нужен лидер, и "Альтернатива для Германии", которой лидер и вовсе противопоказан.

Это две не политические, а эмоциональные партии, любой известный политик во главе - для них скорее помеха: ведь избиратель сам наделяет этих "новых пророков", качествами, о которых мечтает. Одни должны изгнать из страны бензин и уголь, другие - глобализм и иностранцев. Ни то, ни другое не представляется исполнимым, но избиратель сейчас у нас такой: он хочет чудес! Причем, заметим, за счет соседа. Классические партии дать ему таких обещаний не в силах. (Вот новые лидеры соцдеков с подобными планами сегодня победили, но им проще, ответственность за исполнение несбыточного на них точно не ляжет.) А "Зеленые берутся". И их изберут. Возможно, уже очень скоро...", - написал в Facebook Борис Фельдман.

Фото: facebook.com/boris.fel