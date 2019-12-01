Утром 1 декабря сотрудники полиции задержали лиц, подозреваемых в подрыве банкомата и ограблении отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом написал на Facebook глава правления банка Андрей Пышный.

"Менее суток понадобилось полиции для того, чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", - отметил Пышный.

Скриншот: Facebook/ pyshnyy

Руководитель финучреждения восхитился оперативной и профессиональной работой правоохранителей на всех уровнях: в Днепровском управлении полиции и Главном управлении полиции в городе Киеве. Также он похвалил службу безопасности "Ощада".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится Русановке в Киеве.

Из банкомата было похищено четверть миллиона гривен.