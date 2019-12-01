Большая толпа протестующих вышла в субботу, 30 ноября, на улицы Тель-Авива с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого недавно генпрокурор страны обвинил в подкупе, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Об этом сообщает издание DW.

По оценкам СМИ, недовольных было около пяти тысяч человек. Протестующие размахивали национальными флагами и несли плакаты, на которых председатель правительства страны характеризовался как коррупционер.

Фото: dw.com

Акция прошла под лозунгом "Давай в отставку, Израиль важнее!".

Напомним, в октябре премьер-министр не смог сформировать новое правительство и досрочно вернул мандат на его формирование президенту Реувену Ривлину.

А на днях стало известно, что в израильской партии Нетаньяху "Ликуд" могут провести внутрипартийные выборы и избрать нового лидера.