В субботу, 30 ноября, в своем доме в поселке Опытное, у донецкого аэропорта сгорела (вероятно заживо) старейшая жительница Мария Горпинич, известная так же как баба Маша. Об этом написал в Facebook координатор Гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.

По предположению автора поста, причиной пожара могла стать керосиновая лампа. В поселке шестой год нет света, и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения жилищ.

Пожарная машина не была допущена в Опытное по соображениям безопасности. Однако маловероятно, что пожарным удалось бы спасти женщину, так как пламя было очень сильное.

Фото: Facebook/ evgeny.kaplin

Каплин выразил надежду, что в поселок смогут приехать криминалисты, которым удастся установить причину пожара и найти останки бабы Маши для захоронения.

Горпинич была одной из последних жительниц Опытного, оказавшегося в эпицентре боев в 2014 году. В том году она похоронила своего мужа. А в 2015-м осколком ранило ее сына, который вскоре скончался и был похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе.

Скриншот: Facebook/ evgeny.kaplin

После смерти женщины в Опытном осталось всего 37 человек.

Ранее "Страна" публиковала видео разбитой обстрелами школьной библиотеки в Опытном.

Также мы сообщали, что в Донбассе не утихают обстрелы. В пятницу из-за них погиб один украинский военный.