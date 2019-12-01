Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о снеге, который может помешать движению транспорта на дорогах Украины. Предупреждение появилось на официальном сайте ГСЧС.

Служба ссылается на данные Украинского гидрометцентра, согласно которым днем ​​2 декабря и 3 декабря в Украине ожидается снег, в том числе мокрый, и возможно образование снежного покрова высотой 3-8 см. Осадки вероятны 2 декабря в западных, а также Винницкой и Житомирской областях, а 3 декабря - по всей Украине, кроме южных областей.

В Карпатах снег будет значительным, он образует покров высотой 10-20 см.

На дорогах страны, кроме юга, будет гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как писала "Страна", в Киеве первый снег выпал 26 ноября. В тот же день на трассе "Киев - Одесса" из-за гололеда в масштабное ДТП попали 10 грузовиков и автобус с пассажирами.