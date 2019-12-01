В Мексике во время столкновений сотрудников полиции с членами преступного сообщества погибли 14 человек. Об этом сообщает мексиканская газета El Universal.

Бойня произошла 30 ноября в муниципалитете Вилья-Унион штата Коауила, что на севере Мексики.

По словам губернатора региона Мигеля Солиса, в стычке были убиты 10 боевиков наркокартеля и четверо полицейских. Еще шесть правоохранителей получили ранения. Они находятся в больнице, их состояние оценивают как стабильное.

До столкновения с полицией члены наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья-Унион.

Расстрелянное здание администрации. Фото: eluniversal.com.mx

Нападавшие принадлежат к группировке "Картель северо-востока". У них было автоматическое оружие. Сколько именно человек участвовали в нападении на администрацию и полицейских, не установлено.

В начале ноября "Страна" сообщала, что в Мексике колонна мормонов попала в засаду наркокартеля. В результате были убиты женщины и дети.

А летом после ареста лидера мексиканского картеля CJNGУ бандиты напали на стрип-бар "Caballo Blanco" в портовом городе Коацакоалькос и учинили бойню.