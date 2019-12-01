Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов 30 ноября в мэрии Парижа получил документы о присвоении ему статуса почетного гражданина столицы Франции. Об этом сообщается на странице Европейского парламента в Twitter.

Само звание почетного гражданина Парижа Сенцов получил еще в сентябре 2018 года, когда объявил голодовку в российской тюрьме.



Скриншот: Twitter/ PE_FRANCE

На торжественной церемонии в парижской мэрии режиссер пообещал бороться за освобождение всех украинских политзаключенных.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал Сенцов.

Напомним, год назад "Страна" писала о присвоении украинцу почетного звания. Тогда мэр Парижа Анн Идальго назвала такой шаг властей "символическим актом надежды".

А 26 ноября этого года мы рассказывали, что Сенцову в Европарламенте вручили премию имени Андрея Сахарова.