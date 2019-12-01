Вчера, 30 ноября, в американском штате Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолет Pilatus PC-12, в результате катастрофы погибли девять человек. Об этом сообщает издание KSFY.

Всего на борту было 12 человек. Некоторые из погибших уже опознаны. Как выяснилось, катастрофа унесла жизни известных в США бизнесменов Джима и Кирка Хансена (владельцы сети магазинов Hansen K & J Super Stores и компании Kyani), пилота, двух маленьких детей и еще четырех мужчин. Друзья семьи Хансен рассказали, что погибшие предприниматели возвращались домой с традиционной охоты на День благодарения в Южной Дакоте.

Джим и Кирк Хансены. Фото: ksfy.com

Выжившие доставлены в больницу. Также стали известны основные детали крушения. Самолет разбился вскоре после взлета из муниципального аэропорта города Чемберлен поздно ночью. Лайнер направлялся в штат Айдахо.

Вероятной причиной катастрофы мог быть шторм.

Как сообщала "Страна", неделю назад в Конго пассажирский самолет с 17 людьми на борту рухнул на жилые дома.

А 22 ноября в США разбился сверхзвуковой военный самолет Northrop T-38, два его пилота погибли.





