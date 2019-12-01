The Washington Post назвала 10 лучших книг 2019 года
Американская ежедневная газета The Washington Post опубликовала рейтинг десяти главных книг 2019 года. В десятку вошли в основном книги американских авторов.
Итак, вот что нужно прочесть обязательно по версии WP
- Black Leopard, Red Wolf ("Черный леопард, рыжий волк"). Это экзотическая фантастика ямайского автора Марлона Джеймса, вдохновленная африканской мифологией. По сюжету, группа наемников, которые терпеть друг друга не могут, отправляются на поиски некоего Мальчика. Личность Мальчика и почему он так важен для нанимателей - часть загадки, которую предстоит раскрыть главному герою.
- Falter. Has the Human Game Begun to Play Itself Out? (в примерном переводе - "Человеческая игра начала выходить из-под контроля?") американца Билла Маккиббена. Это книга-предупреждение о климатической угрозе.
- "Девушка, женщина, все остальное" англичанки Бернардин Еваристо. Произведение исследует жизни 12 персонажей в Соединенном Королевстве на протяжении нескольких десятилетий.
- "A Good Provider Is One Who Leaves" (Добрый кормилец, который нас покинул) американца Джейсона Депарле. Увлекательная история нескольких поколений филиппинской семьи, разбросанной по всему миру - от Манилы до Абу-Даби.
- Know My Name ("Знай мое имя") американки Шанель Миллер. Это книга в жанре мемуаров, в центре которой история сексуального насилия.
- On Earth We're Briefly Gorgeous ("На Земле мы так сиятельны") вьетнамско-американского поэта Оушена Вуонга. Это дебют лирика в жанре романа.
- Say Nothing ("Ничего не говори") американца Патрика Раддена Кифа. Увлекательный документальный детектив, действие которого начинается с убийства в 1972 году.
- Strangers and Cousins ("Незнакомцы и кузены") американки Леи Хагер Коэн. Веселая и вместе с тем трагическая история ортодоксального еврейского семейства.
- The Topeka School ("Школа Топека") американца Бена Лернера. Исследование жизни целой страны на примере жизни нескольких персонажей в маленьком городке.
- The Yellow House ("Желтый дом") американки Сары М. Брум. Мемуары автора, чей желтый дом в Новом Орлеане был разрушен ураганом.
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