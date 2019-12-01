Руководство одного из ведущих немецких автоконцернов Daimler анонсировало масштабную программу сокращения персонала на своих предприятиях по всему миру. Об этом сообщает DW.

Согласно планам руководства компании, в течение следующих трех лет будут сокращены более 10 тысяч человек. Увольнения затронут прежде всего сотрудников администрации. В целом концерн распрощается с каждым десятым клерком.

Также в этот период концерн не собирается нанимать новых работников. Кроме того, в Daimler намерены перевести на частичную занятость персонал предпенсионного возраста.

Объявленные меры призваны улучшить финансовое состояние немецкого автопроизводителя. По мнению руководства, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 тысяч, а всего в мире около 304 тысяч - слишком велико. Оно ложится на концерн тяжелым финансовым бременем и значительно снижает его конкурентоспособность.

Напомним, что "Страна" сообщала, что Европейская комиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ.

Также мы писали о планах украинского предприятия "Укрзализныця" с 2020 года сократить 40-50% административного персонала.