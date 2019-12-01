Автогигант Daimler планирует уволить 10 000 сотрудников
Руководство одного из ведущих немецких автоконцернов Daimler анонсировало масштабную программу сокращения персонала на своих предприятиях по всему миру. Об этом сообщает DW.
Согласно планам руководства компании, в течение следующих трех лет будут сокращены более 10 тысяч человек. Увольнения затронут прежде всего сотрудников администрации. В целом концерн распрощается с каждым десятым клерком.
Также в этот период концерн не собирается нанимать новых работников. Кроме того, в Daimler намерены перевести на частичную занятость персонал предпенсионного возраста.
Объявленные меры призваны улучшить финансовое состояние немецкого автопроизводителя. По мнению руководства, нынешнее количество работников, которых только в Германии насчитывается около 178 тысяч, а всего в мире около 304 тысяч - слишком велико. Оно ложится на концерн тяжелым финансовым бременем и значительно снижает его конкурентоспособность.
Напомним, что "Страна" сообщала, что Европейская комиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ.
Также мы писали о планах украинского предприятия "Укрзализныця" с 2020 года сократить 40-50% административного персонала.