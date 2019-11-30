Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено увеличение финансирования Украинского культурного фонда (УКФ) в 2 раза. Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели".

По словам чиновника, деньги предназначены на проекты, не связанные с кино.

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - отчитался министр.

Бородянский также сообщил, что его ведомство расширило возможность подачи заявок.

"Ранее одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено до 30. Положительный ответ от Фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение. И это очень мощно. УКФ реализует политику, которую проводит министерство. Это достаточно независимый орган. Какие конкретно проекты финансировать, выбирает фонд", - раскрыл детали министр.

Он также прокомментировал работу Марины Порошенко на посту главы УКФ.

"Марина Анатольевна многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года... Эта организация справедливо считается в обществе очень качественной учреждением. Конечно, есть куда развиваться и расти дальше", - похвалил жену Порошенко Бородянский.

Интересно, что на одном из мероприятий министр озвучил другую сумму, выделенную на УКФ - 150 миллионов.

Ранее "Страна" приводила объяснения Бородянского, почему в Украине надо органичивать свободу слова.