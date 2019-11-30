Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак находится в Румынии с первым своим зарубежным визитом. В Бухаресте он встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны Даниэлем Петреску. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Визит главнокомандующего начался сегодня, 30 ноября.

Фото: Facebook/ GeneralStaff.ua

На встречах с румынскими коллегами Хомчак обсудил ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, и обменялся опытом по реформированию и развитию вооруженных сил. Также были определены приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Скриншот: Facebook/ GeneralStaff.ua

После назначения Хомчака главкомом весной "Страна" подробно рассказывала, что о нем известно.

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