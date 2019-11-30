На Софийской площади Киева, сегодня, 30 ноября начался монтаж главной новогодней елки страны. Об этом сообщает УНН.

Елка представляет собой не одно цельное дерево. Ее в этот раз составят из 400 сосен. Об этом рассказали сотрудники предприятия "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".

"Был заказ на 400 сосен разных размеров: от 1 до 4 метров. В четверг-пятницу сосны отправили в Киев", - поделились в хозяйстве.

Как писала "Страна", в связи с новогодними праздниками на Софийской площади вчера уже перекрыли автомобильное движения. Ограничения движения в центре города будут действовать до 26 января 2020 года.

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