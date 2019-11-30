На Софийской площади Киева начали устанавливать главную елку страны
На Софийской площади Киева, сегодня, 30 ноября начался монтаж главной новогодней елки страны. Об этом сообщает УНН.
Елка представляет собой не одно цельное дерево. Ее в этот раз составят из 400 сосен. Об этом рассказали сотрудники предприятия "Радомышльское лесоохотничье хозяйство".
"Был заказ на 400 сосен разных размеров: от 1 до 4 метров. В четверг-пятницу сосны отправили в Киев", - поделились в хозяйстве.
Как писала "Страна", в связи с новогодними праздниками на Софийской площади вчера уже перекрыли автомобильное движения. Ограничения движения в центре города будут действовать до 26 января 2020 года.
Мы также рассказывали, как вся Украина будет отдыхать на новогодние и Рождественские праздники.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.