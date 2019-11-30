Главные тренеры соперников Украины на Евро-2020 - Австрии и Нидерландов - в комментарии "Стране" оценили силу нашей сборной по футболу. 

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии по футболу: 

"Нидерланды - это топ-фаворит. А Украина - команда уровня топ. У нас также сильная команда, хорошие игроки". 

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов по футболу: 

"Украина - самый опасный соперник. Очень сильные бразильцы из "Шахтера", которые играют в сборной (Марлос, Жуниор, Мораес - Ред.), Ярмоленко (Андрей Ярмоленко, выступает на английский  "Вест Хэм" - Ред.). Мы хотим занять первое место в группе. Но у сборной Украины все очень хорошо организовано сейчас". 

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