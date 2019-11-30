Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии "Стране" рассказал, как государство поможет болельщикам попасть на игры Евро-2020.

Напомним, первый матч сборной Украины пройдет 14 июня. Наша сборная выступит в Нидерландах (Амстердам, Johan Cruijff Arenа). Это будет сложнейший матч, поскольку соперниками будут хозяева - голландцы.

Второй матч - 18 июня. Игра в Бухаресте против одной из этих команд: Беларусь, Грузия, Северная Македония, Косово, Румыния.

Третий матч - 22 июня, также в Бухаресте, против Австрии.

"Мы уже сегодня поработали с послом Украины в Румынии. Для наших болельщиков Бухарест как раз удобен. Конечно, будет возможность дополнительных чартерных рейсов. Туристические компании с удовольствием возьмутся за эту историю. А мы будем всячески содействовать. Относительно билетов - у нас будет хорошая квота. У болельщиков, которые проехали со сборной все матчи, конечно, будет привилегия", - сказал Павелко корреспонденту "Страны" после жеребьевки Евро-2020.

Также Павелко рассказал нам, где будет жить сборная Украины на Евро-2020.

А Андрей Шевченко прокомментировал "Стране", какие задачи ставит перед сборной и как оценивает шансы. Его видеокомментарий смотрите ниже.