Жители деревни Брэмшоу, что в графстве Гэмпшир на юге Англии, обеспокоены осквернением местной церкви и странными убийствами животных. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Так здесь, на улице Пенн-Роуд, была найдена мертвая овца по кличке Флаффи с колотой раной на боку. На ее морде и спине были нарисованы пентаграмма, перевернутый крест и три шестерки.

Фото: mirror.co.uk

Вскоре в деревне обнаружили вторую убитую овцу, а также раненую в шею корову и двух телят.

Также неизвестные осквернили церковь Брэмшоу граффити "666". Число дьявола было начертано на дверях храма.

Жители деревни считают, что за убийствами животных может стоять один из фермеров. Причем скорее всего он действовал не один, так как в одиночку поймать и зарезать овцу довольно сложно.

А викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, в районе Нью-Форест, в котором находится деревня, жители издавна отличаются суеверием. В нем до сих пор есть люди, которые считают себя ведьмами и колдунами.

В прошлом году "Страна" писала, что в США сатанисты установили двухметровый памятник Бафомету в виде козла с пентаграммой.

А два года назад под Одессой нашли обгоревший труп с нарисованными вокруг каббалистическими символами.