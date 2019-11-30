Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в комментарии "Стране" сообщил, где будет база сборной Украины на Евро-2020.

"Базовым городом у нас будет Бухарест. Здесь будет жить наша сборная и готовиться к матчам. Наша штаб-квартира будет в Румынии", - сказал "Стране" Павелко.

Напомним, именно в Бухаресте сборная Украины проведет два матча и один - в Амстердаме.

"У нас поднята очень высокая планка. Мои коллеги из разных стран подходят. Готовят, что у нас хорошая сборная и игра. Андрей Шевченко в качестве тренера для многих стал открытием", - сказал нам Павелко.

Сегодня сборная Украины по футболу узнала своих соперников на Евро-2020.

Как распределились места в других группах, читайте здесь.

Также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал "Стране" результаты жеребьевки.