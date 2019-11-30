"Мы можем преподнести многим сюрприз". Андрей Шевченко оценил шансы сборной Украины на Евро-2020. Видео
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал "Стране" шансы команды на выход из группы Евро-2020.
Напомним, сегодня подопечные Шевы узнали своих соперников. Сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией. А также с одной из этих команд: Беларусь, Грузия, Северная Македония, Косово или Румыния.
Андрей Шевченко сказал нам, что пока не ставит задач перед командой - все будет зависеть от того, насколько подготовленными футболисты будут к июню. Вместе тем, он сказал, что "мы можем преподнести многим сюрприз". Его видеокомментарий смотрите ниже:
Отметим, что шансы Украины на выход из группы Евро-2020 действительно высокие. Самый сложный матч, который предстоит украинским футболистам - первый, 14 июня, в Амстердаме. Подопечные Шевы сыграют с Нидерландами. Во-первых, это сама по себе сильная команда. Во-вторых, игра будет на их поле.
Онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020 читайте здесь.
Как распределились команды во всех остальных группах - здесь.