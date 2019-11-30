Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал "Стране" шансы команды на выход из группы Евро-2020.

Напомним, сегодня подопечные Шевы узнали своих соперников. Сборная Украины сыграет с Нидерландами и Австрией. А также с одной из этих команд: Беларусь, Грузия, Северная Македония, Косово или Румыния.

Андрей Шевченко сказал нам, что пока не ставит задач перед командой - все будет зависеть от того, насколько подготовленными футболисты будут к июню. Вместе тем, он сказал, что "мы можем преподнести многим сюрприз". Его видеокомментарий смотрите ниже:

Отметим, что шансы Украины на выход из группы Евро-2020 действительно высокие. Самый сложный матч, который предстоит украинским футболистам - первый, 14 июня, в Амстердаме. Подопечные Шевы сыграют с Нидерландами. Во-первых, это сама по себе сильная команда. Во-вторых, игра будет на их поле.

Онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020 читайте здесь.

Как распределились команды во всех остальных группах - здесь.