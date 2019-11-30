Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение с ножом на людей на мосту через Темзу в Лондоне, случившееся 29 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Правда, группировка не предоставила никаких доказательств. В ИГИЛ добавили, что атака была совершена в ответ на борьбу с джихадистами.

Также стала известна личность мужчины, напавшего с ножом на пешеходов. Это 28-летний Усман Хан, который в 2012 году за участие в террористической деятельности был осужден, а затем освобожден под подписку.

Хан зарезал мужчину и женщину. Британские СМИ сообщали, что мужчину зовут Джек Мерритт и он является координатором курса "Обучение вместе" - программы реабилитации заключенных.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, еще три жертвы террориста остаются в больнице. Двое из них в стабильно тяжелом состоянии. У третьего травмы менее серьезные.

Сегодня королева Елизавета ІІ выразила сочувствие жертвам резни в Лондоне.

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