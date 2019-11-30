На объездной дороге возле Черновцов столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 30 ноября возле гостиничного комплекса "Алеанда". После столкновения легковой автомобиль загорелся.

Фото: ukrinform.ru

Три человека из легковушки погибли на месте, из них двое взрослых и один ребенок. Возраст погибшего ребенка уточняется.

Есть ли другие пострадавшие в ДТП, пока не известно.

Ранее "Страна" рассказывала о столкновении в Черновицкой области двух микроавтобусов, из-за которого один человек погиб и шестеро получили травмы.

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