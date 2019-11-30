Сегодня, 30 ноября, после того, как стало известно о планах Зеленского встретиться со студентами, которых на Майдане избили беркутовцы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook опубликовала список этих "студентов".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - так написал утром в Telegram Зеленский.

Елена Лукаш у себя на странице отмечает, что готова помочь их найти и приводит список людей, задержанных в ходе зачистки Майдана 30 ноября 2013 года. Большинство из них далеко не студенты, судя по возрасту.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Скриншоты: Facebook/Елена Лукаш

В комментариях пользователи поддержали мнение Елены Лукаш.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Ранее "Страна" сообщала, что на сайте президента появилась петиция с требованием уволить Рябошапку с поста генпрокурора и заменить его Портновым.

Также мы писали, что в соцсетях обсуждают видео, где Зеленский требует от чиновников снизить цену на коммуналку.