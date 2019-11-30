Сегодня, 30 ноября, снежная лавина на Монблане, верхней точке Альп, забрала жизнь двух лыжников-итальянцев. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

По официальному сообщению, лыжники находились за пределами подготовленных трасс, когда многометровый слой снега стремительно сошел вниз. Представители итальянской пограничной полиции в муниципалитете Курмайор, находящемся неподалеку горы, впоследствии опознали в погибших граждан Италии. Имена жертв не сообщаются.

Лавина сошла на высоте 3 километров недалеко от станции канатной дороги, размещенной с итальянской стороны. Среди фрирайдеров этот район на границе между Италией и Францией считается весьма популярным.

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