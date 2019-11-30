Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 ноября с рабочим визитом посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Об этом сообщается на сайте президента НКР Бако Саакяна.

Саакян и Пашинян побывали на нескольких участках границы с Азербайджаном. Премьер-министр Армении пообщался с военными, ознакомился с условиями их службы и текущей ситуацией.

Президента и премьер-министра сопровождали начальник Генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян и министр обороны Нагорного Карабаха Карен Абрамян.

Фото: president.nkr.am

Населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах является непризнанной республикой. Она была провозглашена в 1991 году и заявила о своей независимости от Азербайджана. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть эту территорию под свой контроль силой. Война завершилась соглашением о прекращении огня.

С тех пор на линии разграничения регулярно происходят стычки. Последнее крупное обострение произошло в апреле 2016 года.

С 1992 года решением карабахской проблемы занимается Минская группа ОБСЕ.

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