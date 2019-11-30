Около 4 тысяч экологических активистов из движения гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё") провели на трех угольных шахтах востока Германии акции с призывом прекратить добычу угля. Об этом сообщает DW.

30 ноября активисты проникли на территорию буроугольного бассейна под Лейпцигом, а также карьера в Йеншвальде. Здесь порядка 500 демонстрантов проникли на сам промышленный объект, а еще 450 перекрыли пути для транспортировки угля.

Большинство членов движения Ende Gelände были выведены полицейскими или добровольно покинули котлованы.

Между тем, еще около 500 демонстрантов по-прежнему находятся на территории котлована Вельцов-Зюд в федеральной земле Бранденбург. Полицейские преграждают им путь к оборудованию и сооружениям оператора карьера.

Активисты требуют незамедлительного прекращения работ и системных изменений. Они обеспокоены тем, что "окно возможностей для прекращения климатического кризиса быстро закрывается".

"Но у нас все еще есть надежда: сегодня мы берем ситуацию с отказом от угля в свои руки и своими телами блокируем этот путь разрушения", - заявил представитель Ende Gelände Джонни Паркс.

По словам организаторов акции, группы участников прибыли из Дрездена, Лейпцига и Берлина. Одновременно были запланированы многочисленные демонстрации молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) и экологических ассоциаций.

В октябре экоактивисты устроили беспорядки в метро Лондона, чем вызвали гнев пассажиров.

В том же месяце обеспокоенные климатом граждане провели несанкционированную акцию в Амстердаме, за что были задержаны полицией.