Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди сообщил, что подал в парламент страны заявление об отставке в связи с масштабными протестами. Об этом передает телеканал Аljazeera.

Ухода премьера требовали участники массовых протестов. Однако Абдул-Махди также столкнулся с сильным давлением соседнего Ирана, призывавшего его остаться на должности. Иран опасался, что из-за отставки премьера потеряет свое влияние в Ираке. А силы внутри страны, включая ключевые политические блоки в парламенте и региональное правительство Курдистана, также не принимали идеи его ухода из власти из-за отсутствия альтернативы.

Политик заявил, что его уход необходим для урегулирования кризиса в Ираке, начавшегося в октябре. Он обратился к депутатам с просьбой выбрать кандидата на его замену как можно скорее.

"Страна в ее нынешнем состоянии не потянет отсутствие управления", - сказал Абдул-Махди.

Политик в разные годы занимал посты министра нефтяной промышленности, финансов и вице-президента Ирака. Премьер-министром он стал 25 октября 2018 года. Под его руководством 10 дней назад правительство приняло закон, по которому отменяются все льготы для чиновников всех ветвей власти государства.

Ранее "Страна" писала о визите главы Пентагона в Ирак, состоявшемся в октябре.