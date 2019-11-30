Астронавтка NASA Джессика Меир, находящаяся сейчас на борту МКС, опубликовала на своей странице в Twitter снимок реки Амазонки.

Данное фото она сделала в честь одного из главных национальных праздников США - Дня Благодарения.

"В этом году я благодарна за невероятную возможность увидеть нашу прекрасную планету Земля с высоты и всем тем внизу, кто стремится защитить ее", - написала Меир.

Скриншот: Twitter/Джессика Меир

Река Амазонка. Фото: Twitter/Джессика Меир

Амазонка считается самой полноводной рекой в мире. В бассейне реки тропические леса занимают более пяти миллионов квадратных километров. В них проживает около 30% всех известных на планете видов животных и растений.

Ранее "Страна" сообщала о том, как на МКС поломались все туалеты и что теперь будут делать космонавты.

Также мы писали, что в NASA установили последний двигатель на ракете, которая полетит на Луну.