На официальном сайте президента Украины появилась петиция с призывом освободить от должности генерального прокурора Руслана Рябошапку и внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Андрея Портнова.

Петиция зарегистрирована на ресурсе 26 ноября.

Автором петиции является Александр Колодин. Он напомнил президенту, что тот выиграл предвыборную гонку главным образом благодаря обещанию посадить коррупционеров времен правления Петра Порошенко, в том числе из его ближайшего окружения. Однако за три месяца с момента назначения Рябошапки для этого практически ничего не сделано.

"Учитывая важность и срочность установления справедливости по ключевому запросу общества, существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора Украины и, как следствие, его несоответствие занимаемой должности", - делает вывод автор.

Он также напомнил, что Рябошапка не сильно рвался на место руководителя ГПУ. Возможно именно потому, что ему навязали должность, он не расследует дела топ-коррупционеров времен Порошенко.

Вместо Рябошапки Колодин предложил кандидатуру Портнова.

"Сам Андрей Портнов неоднократно публично заявлял, что для него как для гражданина расследование преступлений Петра Порошенко во время его пребывания на посту президента Украины имеют приоритетный характер. Андрей Портнов имеет специальное образование, многолетний опыт юридической и государственной деятельности, степень доктора наук по юриспруденции и безусловное стремление установить справедливость в деле расследования деятельности Петра Порошенко на посту президента Украины и его ближайшего окружения, что наиболее совпадает с ключевым запросом общества на сегодня", - объяснил свой выбор автор петиции.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Петиция пока набрала почти 3500 голосов из необходимых 25 тысяч. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

Ранее "Страна" писала о главных скандалах, связанных с Рябошапкой.

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