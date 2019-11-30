Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский второй раз за месяц затронул вопрос о переименовании Украинской православной церкви и заявил, что в своем названии она должна указать на принадлежность к Московскому патриархату. Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели".

По словам чиновника, переименовать церковь требует закон, в котором описаны отношения между государством и церковью.

"Там написано, что государство не вмешивается в деятельность церкви. А церковь не вмешивается в деятельность государства. Что касается переименования - то здесь есть закон, который надо выполнять. Как правила дорожного движения. Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос, и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви. Но мы понимаем, что находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И поэтому мы считаем, что обозначение кто есть кто - это нормально на этом историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору: РПЦ", - сказал министр.

Бородянский также считает, что люди должны знать, в какую церковь ходят: "Мы должны знать, в какую церковь ходим".

Напомним, что Украинская православная церковь указывает, что она является независимой от РПЦ религиозной организацией - Томос ей был предоставлен еще в 1990 году.

Закон, который обязывает церкви указывать свою принадлежность к России, принятый еще при Порошенко, раскритиковали правозащитники.

Сейчас приказ Минкульта о переименовании УПЦ остановлен решением суда.

Как писала "Страна", Бородянский оправдывал гибридной войной необходимость удушения в Украине свободы слова.

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